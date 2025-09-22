Перед торжественной церемонией вручения “Золотого-мяча 2025” произошел неожиданный разворот в букмекерских котировках. Как информирует William Hill, Ламин Ямаль существенно повысил шансы на победу – коэффициент на триумф 18-летней звезды Барселоны снизился с 4.50 до 3.00.

Долгое время главным фаворитом считался Усман Дембеле, который еще утром котировался на уровне 1.17. Однако впоследствии француз потерял часть позиций, и теперь его шансы оценивают в 1.29. Это все больше превращает гонку за "Золотой мяч-2025" на поединок между двумя игроками.

"Мы наблюдаем интересное движение в ставках перед вечерней церемонией. Ламин Ямаль резко сократил шансы, тогда как Дембеле потерял свое преимущество. Не исключено, что ситуация может повторить сценарий прошлого года, когда Родри неожиданно опередил фаворита Винисиуса Жуниора", – отметил представитель William Hill Ли Фелпс.

В списке претендентов также сохраняют шансы другие футболисты. Партнер Ямаля по Барселоне Рафинья поднялся в шансах с 17.00 до 13.00. Далее следуют Витинья и Мохамед Салах – оба имеют коэффициент 21.00. Остальные кандидаты оцениваются значительно скромнее – от 51.00 и ниже.

