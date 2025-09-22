Сегодня, 22 сентября, определится обладатель "Золотого мяча" 2025 года. Бесплатная трансляция и главные события – в этой новости "Футбол 24".

22 сентября мир узнает обладателей “Золотого мяча” среди мужчин и женщин. Также будут вручены призы лучшему вратарю (Yashin Trophy), лучшему молодому игроку (Kopa Trophy), лучшему бомбардиру (Gerd Muller Trophy), приз за внефутбольную деятельность (Socrates Award), лучшему мужскому и женскому клубам, а также наградят лучшего тренера в мужском футболе (Men's Coach of the Year) и лучшего тренера в женском футболе (Women's Coach of the Year).

Имя победителя "Золотого мяча-2025" знает только один человек – интрига для всех после случая с Винисиусом

В Украине бесплатная трансляция будет доступна на YouTube-канале Megogo. Смотреть можно прямо в этой новости.