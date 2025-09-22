Сегодня, 22 сентября, определится обладатель "Золотого мяча" 2025 года. Бесплатная трансляция и главные события – в этой новости "Футбол 24".

22 сентября мир узнает обладателей “Золотого мяча” среди мужчин и женщин. Также будут вручены призы лучшему вратарю (Yashin Trophy), лучшему молодому игроку (Kopa Trophy), лучшему бомбардиру (Gerd Muller Trophy), приз за внефутбольную деятельность (Socrates Award), лучшему мужскому и женскому клубам, а также наградят лучшего тренера в мужском футболе (Men's Coach of the Year) и лучшего тренера в женском футболе (Women's Coach of the Year).

Имя победителя "Золотого мяча-2025" знает только один человек – интрига для всех после случая с Винисиусом

В Украине бесплатная трансляция будет доступна на YouTube-канале Megogo. Смотреть можно прямо в этой новости.

Вот список из всех 30 претендентов, попавших в финальное голосование. Уже известны места 30-26. Замкнул список Майкл Олисе (Бавария, Франция), выше Флориан Вирц (Ливерпуль / Байер, Германия), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, Нидерланды), Деклан Райс (Арсенал, Англия) и всего на 26-й строчке Эрлинг Холанд. На позициях 25-21: Дензел Дюмфрис (Интер, Нидерланды), Фабиан Руис (ПСЖ, Испания), Джуд Беллингем (Реал, Англия), Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль, Аргентина) и Серу Гирасси (Боруссия Д, Гвинея). Открывает топ-20 Лаутаро Мартинес (Интер, Аргентина), далее Жоау Невеш (ПСЖ, Португалия), Скотт Мактоминай (Наполи, Шотландия), Роберт Левандовски (Барселона, Польша) и Винисиус (Реал, Бразилия), который в прошлом году считался фаворитом на победу, а в этом не попал даже в топ-15.

Зато там Виктор Дьокереш (Арсенал, Швеция), Дезире Дуэ (ПСЖ, Франция), Харри Кейн (Бавария, Англия), Хвича Кварацхелия (ПСЖ, Грузия) и Педри (Барселона, Испания) – места 15-11.