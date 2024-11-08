Реал бойкотировал церемонию награждения “Золотого мяча”, поскольку бразилец не выиграл. Винисиуса обошел Родри из Манчестер Сити.

Реал знал, что Винисиус не получит "Золотой мяч" еще до Эль Класико – клуб намеренно скрыл это от Вини

Lequipe сообщил, что испанец набрал 1170 и опередил игрока Реала на 41 балл. Винисиус от журналистов получил 1129 голосов.

Отмечается, что у трех журналистов из 100 Винисиус не попал в топ-10. 5 респондентов поставили Беллингема на первое место, 4 – Карвахаля, 2 – Крооса, 1 – Мбаппе. Интересно, что один из журналистов поставил на первое место Лукмана.

Загадка Родри: что известно о самом закрытом обладателе Золотого мяча – девушка, личная жизнь и секреты, что подкупают