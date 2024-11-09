Журналисты трех стран не включили бразильца даже в первую десятку в итоговом голосовании.

28 октября в Париже France Football объявил результаты голосования 100 журналистов, которые признали полузащитника Манчестер Сити Родри лучшим игроком мира. Он опередил Винисиуса на 41 балл.

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Издание AS выделило интересные моменты, которые сопровождали голосование: некоторые журналисты из Финляндии, Намибии и Сальвадора не включили Винисиуса в топ-10. Зато Родри получил поддержку из 49 первых мест, в частности от Англии, Германии, Португалии и Италии. Винисиус получил большинство голосов в Бразилии, Франции и Испании.

Также, Ламин Ямал, игрок Барселоны, был безоговорочным победителем "Kopa Trophy-2024" как лучший молодой игрок мира. Все обладатели "Золотого мяча" отдали ему первое место, за исключением Роналдо, который выбрал Савиньо во главе списка.

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