"Золотой мяч"-2024: объявлена дата церемонии – организаторы анонсировали вручение двух новых трофеев
16:50 - Читати українською
Известно, когда состоится 68 церемония вручения "Золотого мяча".
В своих соцсетях организаторы награды обнародовали дату церемонии. "Золотой мяч" будут вручать 28 октября 2024 года.
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Список номинантов будет объявлен в среду, 4 сентября. Впервые на церемонии будут вручены две новых награды – лучшему тренеру мужской команды и лучшему тренеру среди женских команд.
Напомним, что действующим обладателем "Золотого мяча" является Лионель Месси.
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