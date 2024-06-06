В своих соцсетях организаторы награды обнародовали дату церемонии. "Золотой мяч" будут вручать 28 октября 2024 года.

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Список номинантов будет объявлен в среду, 4 сентября. Впервые на церемонии будут вручены две новых награды – лучшему тренеру мужской команды и лучшему тренеру среди женских команд.

Напомним, что действующим обладателем "Золотого мяча" является Лионель Месси.

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