"Золотой мяч-2023": аналитики пошли на рискованную ставку по победителя – Роналду расстроится

Исследователи из 21st Club смоделировали результаты опроса на лучшего игрока в Европе в 2023 году по версии культового издания France Football.

Наиболее вероятным обладателем приза в 2023-м станет Килиан Мбаппе, сообщает 21stclub.com.

Роналдо собрал великолепную пятерку достойных "Золотого мяча" – ни один из них так и не взял культовый приз

Шансы форварда ПСЖ составляют 10,5 %. Вторым в списке возможных номинантов идет Лионель Месси, которому к тому времени уже исполнится 36, – 9,7 %. Замыкает тройку главных претендентов вингер Манчестер Сити Рахим Стерлинг (5,8%). Что касается уровня конкуренции, то третье и десятое места разделяет всего 1,8 %. Извечный соперник Месси – португалец Криштиану Роналду – лишь 34-й. Правда, в 2023 году ему уже стукнет 38.

Если же принять во внимание игроков возрастной категории U-23, то Мбаппе является безусловным лидером. Вероятность получения им "Золотого мяча" составляет 20,1 %. Второй – вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо (8,8 %), а третий – защитник Ливерпуля Трент Александр-Арнольд (6,9%).

Аналитический центр считает, что подобное прогнозирование станет неотъемлемой частью футбола ради выявления талантов на ранних стадиях. Несмотря на риск прогнозов (подтверждение их результатов), 21st Club назвал свою методику безусловно необходимой.

Главные вызовы для Месси в 2020 году – трофей с Аргентиной, обойти Пеле, выиграть 7-й "Золотой мяч"