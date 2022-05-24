Церемония вручения "Золотого мяча"-2022 намечена на 17 октября. Кроме лучшего игрока года, также будут награждены лучший вратарь, лучший молодой футболист и лучшая футболистка. Действо состоится в театре "Шатле" в Париже.

"Золотой мяч" претерпит 4 исторических изменения

"Золотой мяч" претерпел кардинальные реформы. Начиная с этого года, трофей будут вручать по итогам сезона, голосовать будут журналисты только из 100 стран, а главным критерием будут личные достижения игроков, а не победы их команд.

Главными претендентами на "Золотой мяч"-2022 считаются Карим Бензема, Мохамед Салах, Садио Мане, Роберт Левандовски и Кевин де Брюйне.

Напомним, действующим обладателем "Золотого мяча" является Лионель Месси. Впрочем, результаты голосования вызвали бурную реакцию в мировом футболе, из-за чего France Football подвергся критике.

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