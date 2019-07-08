Золотой кубок КОНКАКАФ: Мексика минимально одолела США в финале и завоевала трофей

В финале Золотого кубка КОНКАКАФ Мексика встречалась со сборной США.

Золотой кубок КОНКАКАФ. Финал

Мексика – США – 1:0

Гол: Джонатан Дос Сантос, 73

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Мексика встречалась со сборной США в финале Золотого кубка КОНКАКАФ. В первом тайме игра была равной, а команды не смогли отличиться в воротах соперника.

Однако, во второй половине встречи Мексика завладела инициативой, что вылилось в забитый гол на 73 минуте игры. Отличился экс-игрок Барселоны Джонатан Дос Сантос.

Следовательно, минимальная победа подопечных Херардо Мартино со счетом 1:0. Заметим, что это уже восьмая победа мексиканцев на Золотом кубке КОНКАКАФ, что является рекордом.