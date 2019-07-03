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Золотой кубок КОНКАКАФ-2019: мексиканец Луис Родригес получил жуткое повреждение, получив коленом в затылок

12:22 43 Читати українською
Золотой кубок КОНКАКАФ-2019: мексиканец Луис Родригес получил жуткое повреждение, получив коленом в затылок
Луис Родригес / USA Today

Защитник сборной Мексики Луис Родригес получил ужасное повреждение в матче против Гаити, но смог продолжить игру.

Жуткий эпизод произошел в матче Гаити – Мексика. Защитник сборной Мексики Луис Родригес получил коленом в затылок от соперника, передает DailyMail.

Золотой кубок КОНКАКАФ-2019: Мексика в очень тяжелом матче обыграла Гаити и вышла в финал

Из головы мексиканца сразу же потекла кровь, и начала заливать всю голову. Врачам удалось остановить кровотечение и оставить игрока на поле, который доигрывал матч в шапочке для плавания.

Напомним, сборная Мексики в тяжелом матче одолела Гаити благодаря реализованному пенальти Хименеса в дополнительное время.

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Мир Мексика Мексика Гаити Гаити КОНКАКАФ
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