Первая олимпийская чемпионка в истории независимой Украины Оксана Баюл рассказала о непростой жизни за океаном в эксклюзиве "Футбол 24". Смотрите вторую часть увлекательной беседы в этой новости.

Судьба Оксаны Баюл сложилась непросто: после победы на Олимпиаде в 1994 году она переехала в США и столкнулась с суровыми испытаниями, которые преследуют каждого эмигранта.

О том, как организаторы судорожно искали гимн Украины в Лиллехаммере, аварию, которая стала поворотной в жизни фигуристки, борьбу с желтой прессой, отказ Playboy, поступке, о котором жалеет и не только смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".

Бубка тянет СССР, шоу жены Пескова, Гитлер на рояле – интервью с легендарной Оксаной Баюл