"Золотой мяч" повлиял на будущее Модрича в Реале – неожиданные детали контракта

Полузащитник Реала Лука Модрич останется в команде еще на год благодаря неожиданному пункту в контракте.

Лука Модрич автоматически продлит контракт с мадридским Реалом до 2021 года, передает Marca.

Кроос официально продлил контракт с Реалом

По информации издания, в случае получения "Золотого мяча" соглашение с хорватом должно быть продлено на год. Помехой не станет даже провальный сезон 2018/19 как для Реала, так и для самого Модрича. Добавим, что Тони Кроос продлил контракт с Реалом, тогда как Начо Фернандес должен продлить соглашение с мадридцами.

В текущем сезоне Лука Модрич провел в составе Реала 46 матчей во всех турнирах, отметившись 4 голами и 8 ассистами.

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