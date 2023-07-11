Английский нападающий стал одним из лакомых кусочков на трансферном рынке. За Харри Кейна готовы сразиться такие гранды, как ПСЖ и Бавария, стремящиеся усилить форвардом линию атаки.

Тоттенхэм официально подписал Соломона, проигнорировав угрозы Шахтера

Расставаться с игроком Тоттенхэм не планирует, и уже несколько предложений лондонцы отклонили. Руководство "шпор" собирается улучшить финансовое предложение для Кейна, чтобы уговорить игрока продолжать выступать в их команде.

Тоттенхэм повысит зарплату футболиста до 400 тысяч фунтов в неделю, как сообщает The Telegraph. Однако финансовый вопрос не будет для Кейна приоритетом в принятии решения о своем будущем.

Напомним, что действующее соглашение английского форварда с Тоттенхэмом рассчитано до 2024 года. В 435 матчах в составе "шпор" Харри Кейн забил 280 голов и отдал 64 результативных передачи.

Кейн і ще три суперфорварди готуються змінити клуб – 100-мільйонні трансфери для МЮ і Баварії