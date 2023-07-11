Золотая клетка для Кейна: Тоттенхэм идет на крайности, чтобы удержать форварда
Тоттенхэм не собирается отпускать нападающего сборной Англии Харри Кейна.
Английский нападающий стал одним из лакомых кусочков на трансферном рынке. За Харри Кейна готовы сразиться такие гранды, как ПСЖ и Бавария, стремящиеся усилить форвардом линию атаки.
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Расставаться с игроком Тоттенхэм не планирует, и уже несколько предложений лондонцы отклонили. Руководство "шпор" собирается улучшить финансовое предложение для Кейна, чтобы уговорить игрока продолжать выступать в их команде.
Тоттенхэм повысит зарплату футболиста до 400 тысяч фунтов в неделю, как сообщает The Telegraph. Однако финансовый вопрос не будет для Кейна приоритетом в принятии решения о своем будущем.
Напомним, что действующее соглашение английского форварда с Тоттенхэмом рассчитано до 2024 года. В 435 матчах в составе "шпор" Харри Кейн забил 280 голов и отдал 64 результативных передачи.
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