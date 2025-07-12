Инфантино высказался о клубном чемпионате мира, который проходит в США. Он отметил, что этот турнир стал огромным успехом в финансовом плане. Выручка по итогам турнира составит почти 2,1 млрд долларов.

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"Клубный чемпионат мира стал огромным успехом. Золотая эра футбола началась", – цитирует Инфантино журналист Бен Джейкобс.

Инфантино добавил, что пригласил на финал турнира президента США Дональда Трампа. "Он любит футбол и будет присутствовать на финале", – добавил президент ФИФА.

В финальном матче, который состоится 13 июля, встретятся ПСЖ и Челси.

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