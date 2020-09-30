После результативной ничьей (3:3) в Норвегии, венграм было достаточно не уступить либо не свести все к ничьей с еще большим счетом. Нельзя сказать, что команда Сергея Реброва сознательно играла на 0:0. Только в украинца Александра Зубкова было по меньшей мере два момента забить. В конце концов, поединок завершился без голов. Такой итог позволил Фради впервые с 1995 года попасть в группу Лиги чемпионов. Очевидно, что местная пресса превозносит Реброва за такое достижение.

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Издание собрало своеобразный дайджест с высказываниями главных героев поединка. Ребров в очередной раз отметил, что знает истинную цену этого успеха и выразил надежду на достойное выступление в группе. Также журналисты уже посчитали предварительную прибыль Фради. В венгерской валюте сумма просто шокирует – почти восемь миллиардов форинтов. Правда, в пересчете на евро доход клуба уже составил 17,5 млн евро.

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Историчность момента заключается не только в возвращении в групповой этап после 25 лет отсутствия. Внимания заслуживает весь путь Фради. Коллектив Сергея Реброва прошел четырех чемпионов своих стран – Юргорден, Селтик, Динамо Загреб и Мольде. Причем команда в этих матчах не потерпела ни одного поражения. Теперь никто не сможет сомневаться, что Ференцварош заслуженно попал в число 32-х лучших в Европе.

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Уже второе издание посчитало прибыль Фради от нынешней ЛЧ (суммы мы уже назвали выше. – примечание). Но Сsakfoci для контракта приводит цифры, которые были бы актуальны в случае вылета из квалификации ЛЧ. Вместо 17 млн ​​венгры заработали бы меньше 10 млн евро.

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В конце концов, успех Реброва измеряется не только деньгами. Фради начал нынешнюю квалификацию с 9-ю баллами в таблице коэффициентов. Сейчас команда уже увеличила свой актив до 12,5. Это никак не скажется на положении в этом сезоне. Ференцварош при жеребьевке будет в четвертой корзине и точно не сыграет против Ренна, Боруссии М, Башакшехира, и победителей пар ПАОК/Краснодар, Митьюлланд/Славия, Зальцбург/Маккаби. А вот против украинских Динамо и Шахтера, которые расположились в третьей и второй корзинах соответственно, – запросто!

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День, которого они ждали с 6 декабря 1995 года. После четверти века ожиданий Фради вернулся в Лигу чемпионов. Последний свой матч в групповом этапе турнира "зеленые" провели против Аякса, за который еще играли Яри Литманен, Марк Оверманс и Эдгар Давидс. Тогда никто не мог даже представить, что пройдет столько времени до следующей игры в основном раунде главного еврокубка.

Украинский главный тренер известен как военачальник, который мастерски управляет своими игроками. А еще Ребров умеет пристыдить "математиков" с цифрами и статистикой. Сейчас время мечтать о том, какую европейскую звездную группу получит Фради. Снимите шляпу перед Сергеем Ребровым и его командой!

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Кроме Ференцвароша, свое противостояние выиграла и бывшая команда украинского специалиста – киевское Динамо. А Ребров после игры заявил, что ему было бы интересно попасть в один квартет с коллективом Мирчи Луческу.

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Издание также отмечает фанатов венгерского клуба, которые собрались у домашнего стадиона. Их постоянные и громкие аплодисменты на протяжении всего матча предавали команде огромную силу. Надеемся, они снова смогут поддержать своих фаворитов на трибуне на групповом этапе.

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Ференцварош выиграл противостояние благодаря голам, забитым за рубежом. После финального свистка снова раздался гимн Лиги чемпионов, а за пределами стадиона, где на этот раз собрались болельщики, был огромный фейерверк. В последний раз венгерская команда была в основном раунде ЛЧ еще в сезоне-2009/10, тогда это удалось Дебрецену.

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Словами даже трудно описать, чего достиг Ференцварош. Команда Сергея Реброва выбила чемпионов Швеции, Шотландии, Хорватии и Норвегии. Из 55 клубов, которые стартовали в квалификации ЛЧ, в основной раунд попадут только 6, и среди них – венгерский коллектив. Теперь не нужно выбирать, кого поддерживать в Лиге чемпионов – Барселону или Манчестер Сити. Фради открыл новые возможности для себя и всего тамошнего футбола.

Мы вспоминаем успех команды 1995-го и Дебрецен 2009-го, но ни один из них не может сравниться с нынешним. Этой осенью Ференцварош в каждом раунде получал сильного соперника, пусть даже из-за пандемии некоторые противостояния состояли из одного матча. Но кто бы поставил хотя бы один форинт на успех "зеленых" против Селтика на выезде?

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Благодаря Ференцварошу венгерская команда в восьмой раз будет представлена в групповом этапе Кубка/иги чемпионов, "зелено-белые" это сделали в четвертый раз в своей истории. Также было бы историческим достижением, если бы Фехервар (за который играет украинец Иван Петряк. –- примечание) успешно выиграл свой последний отборочный матч с бельгийским Стандардом в Лиге Европы. Две венгерские команды еще ни разу не были в групповом раунде еврокубков в одном сезоне.

Болельщики Фради, собравшиеся у стадиона, устроили персональные овации Сергею Реброву.

Пресс-служба УЕФА вспомнила, как во время своего последнего попадания в группу ЛЧ Ференцварош сенсационно сыграл вничью с мадридским Реалом.