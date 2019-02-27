Знаменитый украинский теннисист пожаловался на арбитра ФФУ – тот нецензурно его обругал и обвинил в "договорняке"

Украинский футбольный арбитр в нецензурной форме обвинил Сергея Стаховского в игре на контору.

Футбольный арбитр Ярослав Жадан обвинил сильнейшего украинского теннисиста Сергея Стаховского в том, что он "играет на контору". Об этом сообщил сам тенистист в своем Instagram.

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"Продолжаем рубрику "Мы едем к вам". Вот реально не понимаю, Кропивницкий, что с вами не так? Это уже второй гений из вашего города... Да еще и он работает футбольным рефери ФФУ? Нет, может он замечательный судья, но как человек не очень", – написал теннисист.