Футбольный комментатор, а ныне военный 32 ОМБ ВСУ сообщил, что имеет звание младшего сержанта.

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"У меня очень большой карьерный рост. Я долго был солдатом. Теперь я целый младший сержант. Так, в возрасте почти 50 лет хоть где-то я младший.

Если брать батальон, в котором я нахожусь, то он пехотный, у которого есть колесная техника. Я – пехотинец. Был стрелком и номером обслуги. Это тоже стрелок, но более низкой квалификации. Был в должности сапера и водителя-химика взвода радиохимической защиты. Сейчас у меня должность, которая хитро звучит – штаб-сержант третьей категории.

Вообще перемещение по должностям не всегда означает смену деятельности. Часто это делается, чтобы показать где-то потребность в определенных людях, если будут давать пополнение. Например, длительное время я был водителем-химиком. Но я ничего не химичил. И даже противогаз мой давно лежит отдельно и я ни разу его не использовал", – сказал Моралес в интервью Tribuna.

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