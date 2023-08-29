Форвард мадридцев свое свободное время проводит вместе с семьей, играя со своими малышами. Альваро Мората решил поучить своих сыновей Алессандро и Леонардо играть в футбол.

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Мальчики вместе с отцом играли на небольшом поле. Один из синим решил пробить по воротам, но мяч полетел в Морату и попал ему в голову. У малыша удар получился слишком мощным, что очки с игрока Атлетико слетели.

Напомним, что у Альваро Мораты и его жены Элис Кампелло четверо детей. Кроме близнецов Алессандро и Леонардо, у пары есть сын Эдоардо и дочь Белла.

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