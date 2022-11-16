Норвежец приговорен к 14 месяцам заключения за уклонение от уплаты налогов. Кроме этого, 43-летний Джон Карью оштрафован почти на полмиллиона фунтов, сообщает Daily Mail.

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Суд Осло установил, что Карью ненамеренно не сообщал о получении доходов из-за пределов Норвегии в период 2017-2019гг. Если бы действия экс-форварда были умышленными, наказание было бы вдвое суровее. Суд установил наличие в действиях Карью халатности, но то, что действия были умышленными, обвинение доказать не смогло.

Джон Карью еще раньше признал себя виновным, однако это не помогло норвежцу избежать тюрьмы. Джон утверждал, что стал жертвой действий своего бывшего юриста, советовавшего ему не сообщать о получении денег из-за границы. Адвокат нападающего еще не знает, будут ли на решение суда подавать апелляцию.

Напомним, Карью на протяжении карьеры выступал за Русенборг (в его составе противостоял Динамо в ЛЧ), Валенсию, Рому, Бешикташ, Лион, Астон Виллу и Вест Хэм. За сборную Норвегии сыграл 91 матч, забил 24 гола и трижды признан игроком года в Норвегии. Завершил карьеру в 2012 году.

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