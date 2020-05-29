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Знаменитое дерби официально станет первым матчем в Испании после возобновления чемпионата

21:42 41 Читати українською
Знаменитое дерби официально станет первым матчем в Испании после возобновления чемпионата
Чемпионат Испании вернется 11 июня / ФК Севилья

Высший совет спорта Испании утвердил, что поединок Севилья – Бетис даст рестарт чемпионату Испании 2019/20.

 

Севильское дерби откроет программу чемпионата Испании после выхода из карантина. Соответствующее решение принял Высший совет спорта Испании совместно с руководством Ла Лиги и Федерации футбола страны. Поединок Севилья – Бетис пройдет 11 июня на Рамон Санчес Писхуан, сообщает Mundo Deportivo.

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Все матчи Ла Лиги будут проходить без болельщиков. Последний тур Примеры 2019/20 запланировано сыграть 18-19 июля, а новый сезон стартует в сентябре. Заметим, за 11 туров до финиша чемпионата Барселона опережает мадридский Реал на 2 очка.

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Испания Бетис Бетис Севилья - Бетис коронавирус Севилья Севилья
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