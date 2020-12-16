"Мы много встречаемся перед игрой в Лиге чемпионов. Уже практически каждый из нас знает, что говорить. Это фразы, которые показывают вежливость и обходительность. Желаем друг другу удачи в чемпионате. В конкретной игре обычно удачи не желает, она нужна самому. Но Перес пожелал, я поблагодарил. Когда выиграли 3:0 после первого тайма, я понял, что неплохо все складывается. Знаковые слова.

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Ранее были ужина или обеда, сейчас все это в обрезанном состоянии. Обмениваемся подарками, посвященными игре. Там нанесены дата, с кем играет, стадия Лиги чемпионов. Это стандартная процедура вежливости", – приводит слова Палкина телеканал Футбол.

Напомним, что Шахтер дважды обыграл Реал на групповом этапе Лиги чемпионов, победив на выезде (3:2) и победу в домашнем поединке (2:0).

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