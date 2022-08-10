"В нынешнем Шахтере много моих воспитанников – чемпионов мира U-20. Я с ними пообщался – говорил, что такой шанс получили. Они очень обижались, что не играли до этого, были бразильцы. Они были на вторых ролях – сейчас все в их руках, ногах, головах. Если сейчас проявят себя – вперед, пожелал им удачи.

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Понимаю, как тяжело Игору Йовичевичу, тоже его поддержал. Он очень хорошо держится, молодец.

Почему посетил тренировку Шахтера? Потому что я всегда учусь. Всегда хожу на тренировку – посмотреть что-нибудь у главного тренера. Был в Динамо у Луческу, у Игора – мне очень понравилось у обоих. Я учусь всю жизнь.

Что касается шансов Шахтера в этом сезоне... Знаю, что они еще хотят усилиться. Это дело тренера – не могу прогнозировать. Могу только пожелать, чтобы все у них получилось. Будет очень тяжело, но это и для сборной хорошо, что будут играть украинцы, для меня хорошо", – сказал Петраков в комментарии YouTube-каналу Шахтера.

Напомним, национальная команда в начале сентября проведет три матча Лиги наций, по итогам которых станет известно, смогут ли "сине-желтые" повыситься в классе и снова выступать в Дивизионе А.

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