"Они были очень агрессивными в начале матча, и было понятно, что произойдет дальше. Они играли более агрессивно и попали в штангу уже на старте игры. После пропущенного гола мы перехватили инициативу и играли так, как и хотели. Нам не везло в определенных ситуациях, было бы здорово сравнять счет до перерыва.

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 2:1 – видео голов и обзор матча

Второй пропущенный гол явно не помог нам, а после нашего мяча игра стала нервной. В результате точно не тот результат, на который мы рассчитывали. Когда мы успокоились, то нанесли невероятно много ударов по воротам как для гостевой игры с МЮ. Однако необходимо использовать большое количество таких моментов. Во втором тайме Де Хеа совершил фантастический сейв.

Мы играли далеко не совершенно, не были готовы на 100%. Нам приходилось постоянно догонять, а это не то, чего хочется. Становится тяжело, учитывая умение соперника контратаковать. Со вторым голом тяжело смириться. Там был офсайд. Но придется исходить из того, что есть.

Манчестер Юнайтед впервые победил в сезоне, уверенно обыграв Ливерпуль – мерсисайдцы опустились на 16 позицию

У нас непростая ситуация с точки зрения травм. У нас на этой неделе было доступно 14-15 игроков и теперь нужно проследить за тем, чтобы они не получили повреждений. Мы должны были выигрывать. Знаю, что это звучит глупо, но мне так показалось. Меня беспокоит наша ситуация, но как есть – так есть", – сказал Клопп ВВС.