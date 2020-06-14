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"Знай, что мы с тобой": Коноплянка поддержал Исмаили, который пропустит полгода из-за травмы

15:47 42 Читати українською
"Знай, что мы с тобой": Коноплянка поддержал Исмаили, который пропустит полгода из-за травмы
Исмаили / ФК Шахтер

Бразильскому легионеру "горняков" Исмаили предстоит операция и длительное восстановление.

"Брат Просто знай, что мы с тобой. Мы верим, что ты вернешься еще сильнее.

Исмаили получил серьезную травму и может пропустить полгода

Хотя куда уже сильнее – я не знаю. Только с таким настроем принимай этот вызов", – написал Коноплянка на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Исмаили травмировался во время тренировки. Врачи диагностировали у 30-летнего защитника повреждения передней крестообразной связки коленного сустава. Бразильцу придется лечь под нож. По прогнозам медиков он пропустит около 6-ти месяцев.

В текущем сезоне чемпионата Украины Исмаили провел 21 матч, в которых отметился двумя голами и 5-ю ассистами.

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