"Когда я думал о критике и давлении (после поражения Румынии – прим.), то лично для себя понял, что уже испытывал это давление на Евро-2020. По-видимому, после матча с Румынией мне было легче справиться с ним. Не потому, что я не играл, а потому, что я уже испытывал такое давление. Я знаю, как делать выводы после матча, как нужно готовиться к следующему.

Миколенко готовится к матчу с Бельгией – защитник сборной Украины раскрыл свое состояние перед решающей игрой на Евро-2024

Относительно Бельгии... Мы знаем их слабые стороны, но если мы вам расскажем, они посмотрят нашу пресс-конференцию и что-то изменят, правильно? Поэтому мы не можем сказать. Как остановить де Брюйне? У него больше всего ассистов в АПЛ. Я думаю, что он – лучший игрок Бельгии. Он капитан сборной. Если мы будем играть как команда против Кевина и против Бельгии, то, надеюсь, он не отдаст ассист и не забьет гол. В таком случае это будет важно для нас, для команды, для защитников – я буду счастлив.

Что дает сборной Украины молодость, которая сейчас присутствует в команде? Не знаю. Вчера мы играли в квадрат на тренировке. Илья Забарный, который сыграл уже почти 45 матчей за сборную, по возрасту до сих пор в квадрате. Не скажу, что мы сильно омолодились за последние годы. Да, новые игроки приходят, но у нас должен быть баланс – и игроки с опытом, и младшие. Должна быть золотая середина. Думаю, у нас в команде так и есть. Стартовый состав Украины в игре со Словакией был самым молодым на Евро-2024, но я не вижу большой проблемы, как и большого плюса – это нормально.

Как остановить Лукаку? В защите самое важное – это дисциплина. Если у нас будет дисциплина в защите и в атаке, то мы сможем победить эту Бельгию.

Дулье с Амаду Онана? Мы не прямо хорошие друзья, но хорошие партнеры по команде. Если мы оба будем играть в матче, то я буду бороться и каждый раз бить его по ногам. В следующем матче мы не будем ни друзьями, ни партнерами по команде", – сказал Миколенко на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, дуэль между Украиной и Бельгией состоится в среду, 26 июня. Начало встречи в 19:00.

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