"Действительно, в конце декабря 2020 года комитет арбитров УАФ получил сообщение из полиции о том, что в отношении ряда официальных лиц ведется расследование. На основании этой информации было принято решение с 28 декабря отстранить от деятельности тех арбитров и наблюдателей арбитража, которые оказались в списке полиции.

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Хочу заметить, что в этом перечне есть лица, которые ранее уже были дисквалифицированы на длительное время дисциплинарными органами УАФ. Что касается новых фигурантов, то мы приняли решение отстранить их до окончания расследования. Согласитесь, это нормальная европейская практика. И так же было, когда была первая волна расследований полиции.

Напомню, что все эти действия полиции стали возможны благодаря закону "О предотвращении влияния на результаты официальных спортивных соревнований коррупционных правонарушений", одним из авторов которого является глава УАФ Андрей Павелко. Мы всегда были в тесном сотрудничестве с полицией по этой тематике, предоставляли всю необходимую для расследования информацию.

Вы прекрасно знаете, что сейчас в некоторых украинских СМИ началась настоящая атака на комитет арбитров УАФ. Я хочу сказать, что мы знаем, кто и зачем это делает, кто пытается подобным образом дискредитировать украинский арбитраж, который в последние пять лет серьезно прогрессирует.

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Мы прекрасно понимаем авторов, истоки и цели этих атак. Но можем сказать только то, что своими действиями они лишь убеждают нас в правильности всего, что сделано и что сейчас еще находится в процессе реализации в рамках программы улучшения качества футбольного арбитража в Украине.

С их стороны это заведомо проигрышная и абсолютно никчемная игра. А тем людям, которых сейчас просто используют в этой "игре", мы искренне сочувствуем. Вам спустя какое то время будет стыдно, и горько осознавать, что в этой истории пришлось быть чьим-то инструментом. Для нас главное – это футбол и честные правила. А для вас?" – цитирует Лучи Sport.ua.

Напомним, в последнее время произошло несколько скандалов с участием судей в матчах УПЛ. Олимпик на фоне этого инициировал расследование неспортивного поведения Лучано Лучи и предложил судейские реформы.

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