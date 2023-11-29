Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча своей команды в матче с Галатасараем в Лиге чемпионов.

"Красные дьяволы" направляются в Стамбул, зная, что в случае поражения не смогут выйти в плей-офф Лиги чемпионов. В двух предыдущих выездных матчах группы А команда Тен Хага проигрывала с одинаковым счётом 3:4 – Баварии и Копенгагену.

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"Мы знаем, что способны победить на выезде в еврокубках, и мы уверены в себе. Последние матчи чемпионата Англии на выезде также проходили в очень враждебной обстановке. Однако мы играли очень хорошо, мы были очень спокойны и собраны.

Мы остались той же командой, которая в прошлом году хорошо сыграла в Барселоне в Лиге Европы. Мы знаем, как справиться с этим давлением. Уверен, моя команда будет выглядеть уверенно.

Как нам удастся выбраться из этого "стамбульского ада"? Мы должны сделать это своей игрой. Очевидно, у Ман Юнайтед великая история, но она не играет на поле. Мы должны творить новую историю своими руками. Всё зависит от нас", – цитирует Тен Хага ВВС.

Матч Галатасарай – Манчестер Юнайтед состоится в среду, 29 ноября. Начало встречи – в 19:45 по Киеву.

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