В первом тайме встречи произошла неожиданная остановка. Все из-за появления змеи в штрафной хозяев.

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На нее обратил внимание голкипер Ахмата Гиорги Шелия и позвал главного арбитра. После работники тамошнего стадиона вышли на поле и убрали пресмыкающегося из газона с помощью вил.

Встреча возобновилась уже на 7 минуте, а Сочи в итоге праздновали победу над Ахматом со счетом 1:2.

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