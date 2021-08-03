Змея прервала матч чемпионата России – камеры зафиксировали неожиданного гостя
06:00 - Читати українською
Поединок второго тура РПЛ Ахмат – Сочи надолго запомнится всем участникам из-за неожиданного гостя.
В первом тайме встречи произошла неожиданная остановка. Все из-за появления змеи в штрафной хозяев.
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На нее обратил внимание голкипер Ахмата Гиорги Шелия и позвал главного арбитра. После работники тамошнего стадиона вышли на поле и убрали пресмыкающегося из газона с помощью вил.
Встреча возобновилась уже на 7 минуте, а Сочи в итоге праздновали победу над Ахматом со счетом 1:2.
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