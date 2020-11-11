"Златан – ровесник моего отца, но мы видим, на что он способен. Он продолжает играть решающую роль. В футболе не имеет значения, молодой ли ты игрок. Ибрагимович доказывает это. Мы с ним часто общаемся, он дает мне хорошие советы, и я хорошо лажу с ним на поле и за его пределами.

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Мне нравится играть за Милан. В Реале было классно, великолепные партнеры, но теперь я играю в свой футбол и показываю, что могу быть полезен команде. Совершенно очевидно, что для меня это гораздо приятнее, потому что я люблю футбол и живу ради него. Игроки получают удовольствие от игры. Это было важно для тех, кто покинул Реал.

Зинедин Зидан ежегодно демонстрирует, кто он, потому что не перестает выигрывать титулы. Он всегда добивается своего – и как тренер, и как человек, и как игрок", – цитирует Диаса As.

Добавим, что Ибрагимович в нынешнем сезоне провел 9 матчей во всех турнирах, забив 9 голов и отдав две результативные передачи. В активе Диаса 5 матчей и один забитый мяч. Милан пока единолично возглавляет турнирную таблицу Серии А.

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