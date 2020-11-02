Защитник Баварии Никлас Зюле уже оказался на самоизоляции через COVID-19.

Немец сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный твиттер Баварии.

Милитао заболел коронавирусом, но имеет шанс сыграть против Интера в Лиге чемпионов

Отмечается, что Зюле остался на карантине, а его общее самочувствие – удовлетворительное. Таким образом, Никлас пропустит матчи против Зальцбурга в Лиге чемпионов и Боруссии Д в Бундеслиге. Также, Зюле рискует не сыграть в поединке Лиги наций против сборной Украины, встреча запланирована на 14 ноября.

К слову, защитник сыграл 9 матчей в составе Баварии в текущем сезоне, но не отличался результативными действиями.

Хуммельс дублем принес победу Боруссии Д, Бавария скромно одолела Кельн – Левандовски и Холанд отдыхали