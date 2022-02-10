Зюле весил после Рождества 104 кг – защитник разочаровал руководство Баварии
Деньги были не единственной причиной ухода Никласа Зюле из Баварии.
После рождественского отпуска вес защитника Баварии Никласа Зюле составил 104 кг, хотя в клубе для игрока установили максимум 100 кг, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Kicker.
Зюле объяснил неожиданное решение перейти из Баварии в Борусию Д
Боссы немецкого гранда были разочарованы халатным отношением к делу 26-летнего футболиста. Поэтому претензии Никласа по повышению зарплаты вдвое в клубе считали необоснованными. По данным СМИ, защитник хотел получать 16 млн евро в год по новому контракту (нынешняя зарплата игрока составляет 8 млн).
Напомним, Зюле уже объявил, что летом покинет Баварию и присоединится к Боруссии Д. После 21 тура Бундеслиги именно мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу, на девять очков опережая Дортмунд. Следовательно, у Никласа есть все шансы на прощание завоевать еще один чемпионский титул.
Также Бавария продолжает борьбу в Лиге чемпионов, где в 1/8 финала сыграет против Зальцбурга. В то же время Боруссия не вышла в плей-офф, став третьей в своей группе.
Унікальна трансферна зима 2022 – гравці Динамо і Шахтаря завойовують Європу, Барселона творить дива, революції в АПЛ