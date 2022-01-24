Защитник Баварии Никлас Зюле не продлит контракт с мюнхенцами.

Никлас Зюле сообщил руководству Баварии, что покинет клуб после завершения сезона, сообщает журналист Кристиан Фальк в Twitter.

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Летом завершается контракт 26-летнего немца, а продолжать сотрудничество игрок не собирается. Ранее отмечалось, что защитник не договорился с клубом по зарплате.

Напомним, в 2017 году Бавария заплатила Хоффенхайму 20 млн евро за Никласа. В футболке Баварии Зюле провел 158 матчей, в нынешнем сезоне – 25.

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