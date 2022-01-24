Зюле решил уйти из Баварии
18:28 - Читати українською
Защитник Баварии Никлас Зюле не продлит контракт с мюнхенцами.
Никлас Зюле сообщил руководству Баварии, что покинет клуб после завершения сезона, сообщает журналист Кристиан Фальк в Twitter.
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Летом завершается контракт 26-летнего немца, а продолжать сотрудничество игрок не собирается. Ранее отмечалось, что защитник не договорился с клубом по зарплате.
Напомним, в 2017 году Бавария заплатила Хоффенхайму 20 млн евро за Никласа. В футболке Баварии Зюле провел 158 матчей, в нынешнем сезоне – 25.
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