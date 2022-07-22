Полузащитник мадридского Атлетико и сборной Аргентины – Родриго де Пауль – рискует не попасть в заявку "альбиселесте" на Чемпионат мира-2022. Причиной стал разврат хавбека.

СК Днепр-1 подпишет аргентинца, который играл с Месси за сборную – первый летний новичок днепрян

Как сообщает Mundo Deportivo, Де Пауль находится в бракоразводном процессе со своей женой Камилой Хомс, которой он изменял с певицей Мартиной Стосель. Несколько недель назад Камила подала иск, чтобы разделить имущество, определить размер финансовой компенсации и режим посещения детей.

Между тем, согласно законодательству Катара, любое лицо, находящееся под судом, не может въехать в страну. Президент Футбольной ассоциации Аргентины Клаудио Тапия подтвердил информацию испанских журналистов, но выразил надежду, что конфликт успеют урегулировать.

Родриго де Пауль является важным футболистом сборной Аргентины. Хавбек мадридского Атлетико выступает за "альбиселесте" с 2018 года, сыграв в составе национальной команды 41 матч и забив два гола.

Аргентина – главный фаворит: The Guardian составил рейтинг участников ЧМ-2022