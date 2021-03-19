Динамо безславно вилетіло з Ліги Європи після двох поразок від Вільяреала з загальним рахунком 0:4. Лідери київського клубу зіпсували власну репутацію.

Дива не сталось. Команда Луческу вдруге поступилась Вільяреалу, не продемонструвавши ані емоцій, ані характеру. Іспанські ЗМІ здебільшого пишуть про легку прогулянку "Жовтої субмарини", що потопила пошарпане київське судно двома торпедами Морено. Ба більше, якщо минулого тижня наші колеги з Кастельйона розповідали про хороші перспективи кількох динамівців, після матчу на Ла Сераміка для них, можливо, зачинаються двері у серйозні європейські клуби.

#UEL | 2-0 | ️ 90'+2' | ¡FIIIIINAAAAAL!



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¡El #Villarreal supera con claridad al @dynamokyiven también en la vuelta, con doblete de @GerardMoreno9, y disputará los 1/4 de la @EuropaLeague por sexta vez en su historia! pic.twitter.com/AhABW3zNZ2 — Villarreal CF (@VillarrealCF) March 18, 2021

Ведучий радіо Cadena SER Хав'єр Сідро був шокований грою "біло-синіх" у першому таймі. "Ми майже не бачили Динамо попереду, лише поодинокі спалахи. Тріхерос, Парехо та Капу повністю домінували в середині поля. Жерар фактично не зустрічав спротиву перед чужими воротами – абсолютно найкращий гравець поєдинку. І творив, і забивав. Вільяреал суттєво переважав суперника на кожному клаптику поля. У стартові 45 хвилин гості не завдали жодного удару, хоча домашня поразка змушувала їх атакувати...

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Хто з гравців Динамо міг би підсилити Вільяреал? Після побаченого на Ла Сераміка, гадаю, ніхто. Так, після київського протистояння я розхвалював Циганкова, але вчора – він повністю розчинився. Жерсон або Буяльський, футболісти теоретично високого рівня, провели 90 хвилин на безпечній для Асенхо відстані. Бущан, який виконав кілька класних сейвів вдома, також розчарував. Морено забив свій другий м'яч у воротарський кут. Зараз я не бачу жодного гравця Динамо у складі Вільяреала", – зазначає Сідро в ексклюзивному коментарі "Футбол 24".

Авторитетна Marca взагалі не згадує наших в контексті атакувальних дій. Автор звіту Дієго Піко співає оди нестримному Морено, який наколотив вже 19 м'ячів у нинішньому сезоні. 28-річного форварда збірної Іспанії ставлять в один ряд з молодими "прибульцями": "Він перебуває на рівні Ліги чемпіонів. Жерар спраглий до перемог, хоче забивати у кожному матчі. Для київського Динамо легендарного Луческу – його виявилось забагато. "Я не розумію, чому він досі грає у Вільяреалі", – дивувався тренер-ветеран перед грою. Дубль і додому. Холанд з Мбаппе? Спочатку перегляньте матч Жерара Морено, а тоді – порівняємо.

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Вільяреал виходив на поле з солідною перевагою, але не збирався ускладнювати собі життя. Команда Емері засвоїла хороший урок Зальцбурга, побігши добивати з перших хвилин. З такою грою, як проти Динамо, валенсійці зайдуть дуже далеко. Вони відзначались якось невимушено. У цього матчу не було великої історії. Підопічним Луческу знадобилось 58 хвилин для першого удару, і цим все сказано. "Субмарина" – один з найбільших фаворитів Ліги Європи".

Цікаво, що мадридське видання не залишило без оцінки жодного представника Динамо, хоча за мотивами київського матчу – таких було четверо. Найвищі бали отримали півзахисники – Буяльський та Андрієвський (у обох – по 2 з 3-х можливих).

Команди імітували боротьбу в другому таймі, вважає журналіст AS Альфредо Матілья. "Як Вільяреал, так і Динамо подумки перебували на вихідних. Кияни б'ються за чемпіонський титул з Шахтарем, володіючи гандикапом у 4 очки, натомість "Субмарина" спробує перенести хорошу форму з ЛЄ на внутрішню арену. Протистояння з Кадісом – шанс повернутись у зону єврокубків.

Фінал Ліги Європи – це вже не мрія, а реальність. До польського Гданська залишилось провести чотири зустрічі, апетит приходить під час їжі. З настільки заведеним Морено, який феноменально зіграв проти Динамо, немає нічого неможливого. Класула каталонського нападника складає 40 мільйонів євро, але він – безцінний. Жерар поховав інтригу красивим дублем.

Швидкий гол на 13-й хвилині поклав край будь-яким натякам Динамо на "ремонтаду". А після другого м'яча Вільяреал міг діяти розкуто. Було помітно, що господарі Ла Сераміка насолоджуються грою, поки кияни страждають.

Емері виставив найсильніших, аби уникнути сюрпризів. Той же Тріхерос видав топовий поєдинок, зрівнявшись за кількістю проведених матчів з Сенною (363). Він ніколи не опускається нижче свого рівня, заслуживши на виклик у збірну. Вільяреал володіє необхідною якістю, щоб переписати історію", – підкреслює автор. Циганков, Родрігес, Миколенко і Забарний не заслужили у жадібного AS бодай одиниці. Морено – справедливий MVP з трійкою.

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