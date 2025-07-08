Один из ключевых игроков команды Хуан Безерра вернулся в расположение клуба и начал подготовку к новому сезону, сообщает ТаТоТаке. Хотя бразильский вингер и опоздал с возвращением из отпуска, он таки присоединился к команде на сборах.

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Напомним, что еще несколько недель назад 22-летний легионер отказывался возвращаться в Украину, настаивая на трансфере в другой клуб. Однако его будущее до сих пор остается открытым – руководство готово рассмотреть выгодное предложение по продаже игрока.

В прошлом сезоне Безерра провел 26 матчей во всех турнирах, записав в свой актив шесть голов и пять ассистов. Его контракт действует до лета 2026 года.

К слову, Александрия стартует в Лиге конференций со второго квалификационного раунда, где встретится с побежденным в дуэли АЕК Ларнака – Партизан. Матчи запланированы на 24 и 31 июля.

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