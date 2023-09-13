– Против кого в середине поля было играть тяжелее всего?

– Скажу, в целом Италия играла очень хорошо против нас. Трудно было найти правильный прессинг с нашей стороны, потому что, как я сказал, итальянцы играли в футбол, каждый из них хотел быть на мяче, очень хорошо перемещались, комбинировали. Это то, чему нам нужно учиться у таких команд.

– Итальянцы аплодировали на нашем гимне, вы почувствовали это, как восприняли?

– Да, мурашки были. Большое спасибо за поддержку. Где бы я ни был в Европе, чувствуется, что Европа с нами, и за это огромная благодарность.

Украина проиграла Италии в матче отбора Евро-2024, потеряв вторую позицию в группе С

– Что скажешь по поводу нашей турнирной таблицы и наших шансов на выход?

– Я скажу, что шансы еще сохраняются. Нам нужно брать свои очки в следующих матчах, а там дальше увидим. Я понимаю, многие будут говорить об ответной игре с итальянцами, но еще до нее будут матчи. Надо идти, как говорится, step by step.

– Будем откровенны, права на ошибку уже нет…

– Будем все делать, чтобы взять все очки. Если быть честным, то итальянцы полностью переиграли нас. И по результату, и по игре. Почему мы в конце второго тайма начали играть лучше, чем раньше? Я думаю, это только потому, что итальянцы уже хотели сохранить результат и они немного отошли вниз и, думаю, они тоже немного устали. Да, они доминировали, владели мячом, они комбинировали очень хорошо, но, когда ты это делаешь – ты тоже устаешь. Потому, думаю, в конце они уже больше играли на результат.

– Почему было тяжело в начале? Дело в силе команд?

– Думаю, да. Италия – это топ-сборная, игроки, выступающие в топ-клубах, имеют большой опыт, игроки, которые любят играть в футбол. Это видно, когда они комбинируют с мячом, пасуются между собой. Когда ты играешь с таким удовольствием, ты даже не замечаешь того, что твой соперник очень много бегает и устает. Это то, что случилось с нами. Мы очень много потратили сил в первом тайме, бегали. Но, к сожалению, нам не удалось найти свою игру в первом тайме, и во втором, думаю, тоже. Мы знали, что очень тяжело будет играть на этом стадионе, поддержка итальянцев была очень хороша. Украинцев тоже было очень много, но я считаю, что сегодня мы их немного подвели.

Италия – Украина – 2:1 – видео голов и обзор матча

– Но все же против таких команд можно играть?

– Конечно, можно, нужно играть, выходить, учиться. Думаю, что эта игра будет для нас очень хорошим опытом, проанализируем, тренер укажет на наши ошибки, и увидим, что будет во втором матче. Но до второго матча у нас еще есть очень важные игры, в которых нужно брать свои очки.

– Если брать в общем, то где-то мастерство решает и свой забитый гол…

– Если быть честным, то да. Всегда результат решает мастерство каждого игрока в своей команде. Но я буду честным, итальянцы наиграли гораздо больше голов, чем мы. Бущан тоже много сделал сейвов, помог команде как мог, но, к сожалению, мы не получили тот результат, которого хотели. Поэтому да, разницу делают игроки с помощью своего мастерства, – сказал Зинченко в комментарии ВЗБІРНА.

"Мудрику нужно что-то менять в себе": Ребров не имел плана Б, Юве не интересуется Судаковым, новая Италия "выполнила Динамо"