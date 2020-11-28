Универсал "сине-желтых" Александр Зинченко прокомментировал сообщение в соцсетях, в котором рассказал о критике его действий от болельщиков. Тогда, в частности, игроку и его семье желали смерти.

"Сейчас анализируя ситуацию, я неправильно, конечно, отреагировал. Все-таки играя на таком уровне, я должен понимать всю ситуацию и всю ответственность, которая лежала и лежит на мне.

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Я не должен был делать этот пост, потому что все мы люди, у всех есть свое мнение. Меня вывело из себя то, что люди переходят всякие границы. Они немного забывают, что любой футболист – живой человек и любыми словами, любой фразой ты можешь его настолько зацепить, что это может вывести из себя.

Понятное дело, что я не собираюсь искать каких-то людей, которые мне писали после игры. Понимаю, когда пишут критику по игровым моментам. Но когда люди пишут: "Я тебя найду, я там твою семью..." И много таких комментариев и я просто анализирую: с чего вдруг? Из-за того, что я обрезался возле штрафной соперника? Да, моя атака привела к голу, потому что любая моя обрезка – либо гол, либо штанга, либо перекладина. Никогда в жизни не простят.

Либо второй гол, когда команда сыграла идеально. Сделали заброс, Горецка достал этот мяч невероятным образом, попал в голову и точно так же забили. Так давайте всех собак свесим?

Это меня больше всего вывело, что такая волна негатива. Но я, наверное, неправильно отреагировал. Не спал всю ночь, в 8 утра уснул, а в 9 уже проснулся. Может, не с той ноги встал. Встал только с одной ноги, потому что вторая была перевязана", – сказал Зинченко в интервью Youtube-каналу Влада Седан.

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