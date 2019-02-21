Зинченко заменил де Брюйне в матче Лиги чемпионов – оба стали объектом троллинга партнеров

Игроки Манчестер Сити подкалывают Зинченко после того, как украинец поменял на поле Кевина де Брюйне.

В конце матча 1/8 финала Лиги чемпионов между Шальке и Манчестер Сити Александр Зинченко заменил на поле Кевина де Брюйне. Сходство между футболистами заметили партнеры, что стало поводом для шуток.

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Нападающий "горожан" Рахим Стерлинг ответил на запись с заменой игроков и написал: "Не вижу разницы". А защитник Кайл Уокер опубликовал известный мем, намекнув на замену де Брюйне на Зинченко.

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