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Зинченко заменил де Брюйне в матче Лиги чемпионов – оба стали объектом троллинга партнеров

19:04 221 Читати українською
Зинченко заменил де Брюйне в матче Лиги чемпионов – оба стали объектом троллинга партнеров
Александр Зинченко и Кевин де Брюйне / Манчестер Сити

Игроки Манчестер Сити подкалывают Зинченко после того, как украинец поменял на поле Кевина де Брюйне.

В конце матча 1/8 финала Лиги чемпионов между Шальке и Манчестер Сити Александр Зинченко заменил на поле Кевина де Брюйне. Сходство между футболистами заметили партнеры, что стало поводом для шуток.

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Нападающий "горожан" Рахим Стерлинг ответил на запись с заменой игроков и написал: "Не вижу разницы". А защитник Кайл Уокер опубликовал известный мем, намекнув на замену де Брюйне на Зинченко.

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Лига чемпионов1/8 финалаФелтинс-арена (Гельзенкирхен)

Шальке - Манчестер Сити: Среда 20 февраля 2019

Шальке
Матч окончен
2 : 3
Манчестер Сити
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Теги
Лига чемпионов Шальке - Манчестер Сити Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко
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