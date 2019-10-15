Зинченко заявил, что Роналду "заставил" арбитра назначить пенальти в ворота сборной Украины

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал победу над Португалией, которая вывела команду Шевченко на Евро-2020.

"Сейчас я вообще ничего не понимаю, каждый болельщик не будет спать сегодня и, как говорил Пике, будем заниматься любовью, всем этого и желаю.

Украина – Португалия – 2:1 – видео голов

В таких матчах всегда на первом месте результат, неважно, кто сколько владел мячом. Мы повели в два мяча, в принципе, контролировали игру, не давали ничего сделать сопернику. Грамотно сыграли в обороне, пропущенный гол – просто стечение обстоятельств. Каждый наш игрок и болельщик был на высоте, ведь бороться против такой команды в меньшинстве дорогого стоит.

Пенальти? На самом деле мне трудно было понять этот момент. Я смотрел на судью после удара, он сначала показал, что мы можем играть, мяч попал в ногу. Но Роналду сказал рефери, что мяч попал в руку, и арбитр через несколько секунд указал на "точку".

Думаю, мы еще раз доказали, чего мы стоим, каждый соперник должен нас уважать и относиться со всей серьезностью", – сказал Зинченко в комментарии "Футбол 1".

Победа над португальцами обеспечила Украине первое место группы В и прямой выход в основную стадию Евро-2020.

Украина обыграла Португалию в меньшинстве и героически вышла на Евро-2020 с первого места