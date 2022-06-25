Представитель башкирского общественного движения "Чистая Черниковка" Руслан Бадретдинов в своем Instagram призвал снять плакат с Александром Зинченко из-за позиции украинца.

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"Мы, общественное движение "Чистая Черниковка", призываем ликвидировать баннер гражданина Украины, игрока Манчестер Сити Александра Зинченко со стадиона Уфы. В противном случае мы будем обязаны обратиться в профильные органы для объяснения позиции Уфы", – говорится в первом сообщении.

"Мы возмущены тем, что баннер Зинченко до сих пор висит на территории Уфы. Все мы знаем, какие посты и какую социальную работу по подавлению и критике РФ он совместно со своей женой ведет в своих соцсетях.

Мы решили очистить Уфу сами, придав ей гигиеничность. На баннере с Зинченко маской закрыто упоминание, что Уфа брала на себя ответственность за такого игрока (на баннере Зинченко в форме Уфы, эмблему на футболке закрыли с помощью медицинской маски – прим.).

Именно Уфа сделала из Александра большого игрока, а не какой-то там прежний Шахтер, в котором он даже в состав не попадал. Призываем Уфу ликвидировать этот баннер. Мы же, в свою очередь, будем следить и обратимся к компетентным органам, ведь в это время это неправильно", – дописал он в следующем посте.

Напомним, что Зинченко выступал за Уфу с 2015 по 2016 год, после чего перебрался в Манчестер Сити, где и вышел на уровень основного игрока национальной сборной.

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