Украинец попал в стартовый состав "лесников" на гостевой матч 5-го тура АПЛ против Бернли. В Украине игру покажет платформа Setanta Sports. За главными событиями также можно следить в онлайне Футбол 24.

Зинченко оценил свой дебют за Ноттингем Форест: "Горжусь, что стал первым украинцем, который сыграл за этот удивительный клуб"

Посреди недели Зинченко дебютировал за Ноттингем в матче Кубка лиги, который завершился драматичным вылетом от Суонси (2:3). Ангелос Постекоглу провел сразу 7 замен в основе, но Александр оказался среди четверки, которая "уцелела".

Стартовый свисток матча Бернли – Ноттингем Форест прозвучит в 17:00 по киевскому времени. Зинченко дебютирует уже за третий клуб в АПЛ после Ман Сити и Арсенала.