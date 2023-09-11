Хавбек сборной Украины Александр Зинченко после тяжелого матча против Англии (1:1) имел силы для шуток.

Андрей Лунин и Джуд Беллингем тепло общались в подтрибунном помещении. Одноклубники по Реалу успели обменяться футболками, как тут подошел Зинченко.

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Представитель Арсенала крепко обнял Беллингема, рассмешил какой-то фразой и скопировал пафосное празднование, которое сам Джуд начал использовать после переезда в Мадрид. Звезде Реала и Лунина пародия Сашка понравилась.

Напомним, Зинченко в игре против Англии отличился голом, которого хватило для ничьей. Следующий матч сборной Украины в рамках отбора Евро-2024 – выезд к Италии. Встреча на Сан-Сиро состоится уже 12 сентября, начало в 21:45.

Zinchenko doing the Jude Bellingham celebration in front of him. pic.twitter.com/5WXP88QKKL — TC (@totalcristiano) September 11, 2023

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