"Он такой особенный благодаря своему характеру. Когда у вас большая команда и вы знаете, что не будете играть каждую неделю, то вы должны сохранять позитивный настрой и иметь хорошее влияние в раздевалке.

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Зинченко – хороший игрок. Он вышел в победном полуфинале ЛЧ против ПСЖ и полностью изменил игру. Он может играть на позиции крайнего защитника, но также может выполнить роль в центре полузащиты, так как там он играл раньше. Многие люди этого не знают. Они предполагают, что он простой левый защитник.

Но он прекрасный командный игрок, у него гораздо больше качеств, чем думают люди. Он показал, что может делать это на самом высоком уровне", – заверил Ричардс в комментарии Goal.

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