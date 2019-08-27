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"Зинченко вырос, играя в уличный футбол", – детский тренер украинца

09:43 16 Читати українською
"Зинченко вырос, играя в уличный футбол", – детский тренер украинца
Александр Зинченко / ФК Манчестер Сити

Детский тренер левого защитника Манчестер Сити Александра Зинченко Виктор Карапет вспомнил свою работу с футболистом.

"Я знал, в каких условиях Александр занимался в своей первой футбольной команде в Радомышле. Честно говоря, это не те условия, в которых готовят профессиональных футболистов. Вот почему я могу утверждать, что свои игровые навыки он развивал на улице. Он вырос, играя в уличный футбол.

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Мне говорили, что с Зинченко будет трудно работать, он очень упрям в некоторых моментах. Но я очень строгий тренер! С ранних лет ему помогало исключительное самообладание. Он был полностью погружен в работу", – цитирует Карапета официальный сайт Манчестер Сити.

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Александр Зинченко Александр Зинченко Украинцы за рубежом Манчестер Сити Манчестер Сити Англия
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