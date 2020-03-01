Зинченко похвастался очередным трофеем – фото из раздевалки Манчестер Сити

Украинец Александр Зинченко помог Манчестер Сити обыграть Астон Виллу в финале Кубка лиги.

Игрок сборной Украины вышел в стартовом составе на финал против Астон Виллы и провел на поле весь матч. Его команда победила со счетом 2:1.

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Для Зинченко это 7 трофей в составе "горожан". Ранее 23-летний футболист дважды становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок лиги и еще по разу Кубок Англии и Суперкубок Англии.

Отметим, что в текущем сезоне Зинченко сыграл за Манчестер Сити 17 матчей во всех турнирах.

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