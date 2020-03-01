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Зинченко похвастался очередным трофеем – фото из раздевалки Манчестер Сити

22:00 172 Читати українською
Зинченко похвастался очередным трофеем – фото из раздевалки Манчестер Сити
Александр Зинченко выиграл Кубок английской лиги / ВВС

Украинец Александр Зинченко помог Манчестер Сити обыграть Астон Виллу в финале Кубка лиги.

41’ Мбвана Саматта
 
Серхио Агуэро 20’
Родри 30’
20’ Серхио Агуэро
30’ Родри
41’ Мбвана Саматта

Игрок сборной Украины вышел в стартовом составе на финал против Астон Виллы и провел на поле весь матч. Его команда победила со счетом 2:1.

Зинченко в третий раз подряд выиграл с Манчестер Сити Кубок лиги – видеообзор победы над Астон Виллой

Для Зинченко это 7 трофей в составе "горожан". Ранее 23-летний футболист дважды становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок лиги и еще по разу Кубок Англии и Суперкубок Англии.

Отметим, что в текущем сезоне Зинченко сыграл за Манчестер Сити 17 матчей во всех турнирах.

Манчестер Сити выиграл Кубок лиги, добыв тяжёлую победу над Астон Виллой – Зинченко провёл полный матч

@mancity #carabaocup

Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

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Теги
Украинцы за рубежом Наша Сборная Астон Вилла - Манчестер Сити Англия Кубок английской лиги Кубок английской лиги 2019/20 Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко
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