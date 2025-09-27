Ноттингем Форест и Сандерленд встретятся в матче 6-го тура АПЛ, а Александр Зинченко уже привычно выйдет с первых минут.

Игра Ноттингем Форест – Сандерленд начнется уже в 19:30 по киевскому времени. С первых минут в составе "лесников" появится Александр Зинченко – это уже четвертый поединок подряд в основе для украинца. Посмотреть игру вживую можно на MEGOGO и Setanta Sports при наличии подписки.

Ярмолюк победил МЮ – украинец отдал ассист и передасист, но недоиграл в дебютном голе Шешко, Бруну не забил пенальти

Стартовый состав Ноттингем Форест: Селс – Уильямс, Миленкович, Морату, Зинченко – Николас Домингес, Андерсон – Баква, Макети, Ндойе – Вуд.

Стартовый состав Сандерленда: Руфс – Хьюм, Мукиеле, Альдерете, Масуаку – Ригг, Джака, Садики – Тальби, Исидор, Ле Фе.

К слову, именно Сандерленд на момент встречи находится выше в турнирной таблице – восьмое место с 8 очками. Ноттингем Форест лишь шестнадцатый с 5 баллами в активе.