Зинченко выделил самого спокойного и самого импульсивного тренера в своей карьере

Украинский легионер английского Манчестер Сити Александр Зинченко назвал наставников, которые прибегали к крайностям в тренировочном процессе.

"Самым спокойным точно был Коку в ПСВ. Как бы команда не играла в первом тайме... и на тренировках бывали ситуации, когда команда была вялой – я всегда ждал какого-то всплеска.

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В плане импульсивности на взрослом уровне не могу никого выделить. Были тренеры с характером, показывали свою агрессию – и это нормально. Возможно, среди детских тренеров – это отчим, который тренировал меня с 11 до 12 лет. Я не видел более агрессивного и эмоционального тренера. Насколько он реагирует на ситуации – это надо было видеть. А на взрослом уровне не могу никого выделить – все одинаково агрессивные и эмоциональные по ситуации", – сказал Зинченко в интервью на YouTube-каналу Украинской ассоциации футбола.

Напомним, Зинченко – воспитанник житомирского футбола. Первым профессиональным клубом украинца стала российская Уфа, откуда он в 2016 году перешел в Манчестер Сити. С 2016 по 2017 находился в аренде в нидерландском ПСВ.

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