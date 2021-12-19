"Оба – фанаты футбола, отдаются на все 200 процентов. Конечно, у них есть точки соприкосновения в видении и понимании игры.

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Даже когда был в клубе и приезжал в сборную, мне не нужно было какое-то огромное количество времени на адаптацию. В этом плане мне было намного проще", – сказал Зинченко в комментарии Tribuna.com.

К слову, Александр работает под руководством Пепа Гвардиолы в Манчестер Сити, а также был одним из лидеров сборной Украины, когда ее возглавлял Андрей Шевченко.

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