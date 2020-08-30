"Подготовка у нас проходит интенсивно. С хорошими нагрузками. Хорошо, что есть возможность подготовиться к следующему сопернику. У нас есть больше времени поработать над тактическими моментами, обратить внимание на наши проблемы, которые есть в любой команде.

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Долгое время мы находились в своих клубах. Нам нужно вспомнить те моменты, которые мы нарабатывали раньше, чтобы чувствовать друг друга на поле. Необходимо вернуть кондиции, которые были в отборе на Евро", – сказал Зинченко в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Напомним, уже на следующей неделе, 3 сентября, подопечные Андрея Шевченко на Арене Львов будут принимать сборную Швейцарии, а три дня спустя сыграют с испанцами на выезде.

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