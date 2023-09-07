"Я не могу назвать одного футболиста, не хочу никого обижать. У нас сейчас такая молодежь с очень хорошими качествами, и если они будут так же тяжело работать над собой, то у них очень большие перспективы.

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Я могу назвать игроков из сборной. Некоторых я уже давным-давно жду в Англии, таких как Николай Матвиенко. Некоторые в ближайшем будущем я бы сказал, что они уже готовы играть. Но кто я такой, чтобы судить. Такие, как Николай Шапаренко, Жора Судаков. Я же говорю, не хочу никого обидеть. У нас сейчас такое поколение молодое, что заслуживает этого", – сказал Зинченко в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, сейчас в АПЛ выступают 5 украинцев. Кроме Зинченко это Михаил Мудрик (Челси), Виталий Миколенко (Эвертон), Илья Забарный (Борнмут) и Егор Ярмолюк (Брентфорд).

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